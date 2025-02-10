Райнхарт – Макдэвид – Марнер и Стоун – Кросби – Маккиннон – топ-6 Канады на тренировке перед Турниром четырех наций

Коннор Макдэвид – первый центральный нападающий сборной Канады.

Канадская команда во главе с тренером Джоном Купером проводит первую тренировку перед началом Турнира четырех наций .

Сочетания нападающих выглядят следующим образом:

Сэм Райнхарт – Коннор Макдэвид – Митч Марнер ;

Марк Стоун – Сидни Кросби – Нэтан Маккиннон ;

Сет Джарвис – Брэйден Пойнт – Брэд Маршанд ;

Брэндон Хэйгл – Энтони Сирелли – Сэм Беннетт;

Нападающий Трэвис Конекны пропускает тренировку из-за простуды.

Защитники

Девон Тэйвс – Кэйл Макар;

Джош Моррисси – Колтон Парайко;

Ши Теодор – Дрю Даути;

Трэвис Сэнхайм.

В ночь с 12 на 13 февраля Канада проведет первый матч на турнире против Швеции.