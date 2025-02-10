Райнхарт – Макдэвид – Марнер и Стоун – Кросби – Маккиннон – топ-6 Канады на тренировке перед Турниром четырех наций
Коннор Макдэвид – первый центральный нападающий сборной Канады.
Канадская команда во главе с тренером Джоном Купером проводит первую тренировку перед началом Турнира четырех наций.
Сочетания нападающих выглядят следующим образом:
Сэм Райнхарт – Коннор Макдэвид – Митч Марнер;
Марк Стоун – Сидни Кросби – Нэтан Маккиннон;
Сет Джарвис – Брэйден Пойнт – Брэд Маршанд;
Брэндон Хэйгл – Энтони Сирелли – Сэм Беннетт;
Нападающий Трэвис Конекны пропускает тренировку из-за простуды.
Защитники
Девон Тэйвс – Кэйл Макар;
Джош Моррисси – Колтон Парайко;
Ши Теодор – Дрю Даути;
Трэвис Сэнхайм.
В ночь с 12 на 13 февраля Канада проведет первый матч на турнире против Швеции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Криса Джонстона
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