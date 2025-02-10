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Райнхарт – Макдэвид – Марнер и Стоун – Кросби – Маккиннон – топ-6 Канады на тренировке перед Турниром четырех наций

Коннор Макдэвид – первый центральный нападающий сборной Канады.

Канадская команда во главе с тренером Джоном Купером проводит первую тренировку перед началом Турнира четырех наций.

Сочетания нападающих выглядят следующим образом:

Сэм РайнхартКоннор Макдэвид – Митч Марнер;

Марк СтоунСидни КросбиНэтан Маккиннон;

Сет ДжарвисБрэйден ПойнтБрэд Маршанд;

Брэндон Хэйгл – Энтони Сирелли – Сэм Беннетт;

Нападающий Трэвис Конекны пропускает тренировку из-за простуды.

Защитники

Девон Тэйвс – Кэйл Макар;

Джош Моррисси – Колтон Парайко;

Ши Теодор – Дрю Даути;

Трэвис Сэнхайм.

В ночь с 12 на 13 февраля Канада проведет первый матч на турнире против Швеции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Криса Джонстона
logoСидни Кросби
logoБрэйден Пойнт
logoТрэвис Сэнхайм
logoШи Теодор
logoБрэд Маршанд
logoТрэвис Конекны
logoСэм Беннетт
logoСэм Райнхарт
logoКолтон Парайко
logoМитч Марнер
logoНэтан Маккиннон
logoБрэндон Хэйгл
logoЭнтони Сирелли
logoДевон Тэйвс
logoМарк Стоун
logoКоннор Макдэвид
logoСет Джарвис
logoКэйл Макар
logoДжош Моррисси
logoДрю Даути
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoТурнир четырех наций
logoНХЛ
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