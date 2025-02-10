Представлен мяч для плей-офф ЛЧ. Его дизайн вдохновлен Мюнхеном, где пройдет финал турнира

УЕФА представил мяч для плей-офф Лиги чемпионов.

«Город-хозяин финала Мюнхен послужил источником вдохновения для дизайна нового мяча adidas Pro Ball Munich, который будет использоваться в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Дизайн прославляет статус Мюнхена как ворот в Баварские Альпы и включает в себя звезды Лиги чемпионов белого цвета рядом с шестиугольниками ярко-зеленого и медного цветов, отсылающими к цветам крыш и зданий, которые можно увидеть по всему городу. Внутри зеленых и медных панелей есть небольшая графика, прославляющая некоторые из самых узнаваемых символов Баварии – это Альпы, Палатинский лев, цветы эдельвейса, Вальдлерхаус, Английский сад и хмель.

Официальный мяч этого сезона отличается рядом технологических инноваций. Инновационная поверхность PRISMA с рельефным рисунком обеспечивает улучшенную точность и вираж. Внешнее покрытие обеспечивает надежное сцепление и полный контроль, а термически скрепленная бесшовная конструкция создана для максимальной эффективности.

Между тем, новаторская технология CTR-CORE внутри мяча, настроенная на точность и стабильность, поддерживает быструю игру с максимальным удержанием формы и воздуха. Ядро состоит из двух компонентов – безотходной камеры, содержащей возобновляемый натуральный каучук, и каркаса из двухслойной ткани PES, придающей камере прочность и форму.

Помимо использования переработанного полиэстера и чернил на водной основе, мячи сезона-2024/25 изготовлены из большего количества биоматериалов, чем любые предыдущие официальные мячи Лиги чемпионов. Каждый слой мячей был спроектирован с учетом таких материалов, как кукурузное волокно, сахарный тростник, древесная масса и резина, без ущерба для его характеристик.

Текущее партнерство между adidas и Common Goal позволит получить 1% от всех мировых продаж футбольных мячей adidas, включая этот последний релиз. Оно внесет вклад в инициативы, способствующие долгосрочным социальным изменениям для малообеспеченных сообществ, помогая создавать лучшее и более инклюзивное будущее с помощью футбола», – говорится на сайте УЕФА.

Фото: x.com/ChampionsLeague