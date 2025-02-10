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Скворцов получил травму головы в конфликте с посетителями бара. Двое мужчин вышли на улицу из другого заведения, один из них ударил комментатора – это показали камеры

Роман Скворцов получил травму в конфликте с посетителями бара.

Ранее стало известно, что комментатор попал в реанимацию в Новосибирске в ночь на 9 февраля.

Причиной травмы Романа Скворцова стал конфликт с посетителями одного из баров в центре города. Это показали камеры видеонаблюдения, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Предварительно, по записям камер видеонаблюдения выяснили, что Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанес один удар Скворцову, отчего тот упал», – сообщили агентству.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что конфликтов внутри заведений не было, все произошло на улице.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Фонбет Матч звезд КХЛ.

Ранее жена Скворцова сообщила, что ему диагностировали черепно-мозговую травму.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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ТАСС
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