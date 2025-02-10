«Когда football заканчивается, начинается fútbol». Месси жонглировал мячом для американского футбола в рекламе Apple TV с анонсом сезона МЛС, которую показали после Супербоула

«Когда football заканчивается, начинается fútbol». Месси жонглировал мячом для американского футбола в рекламе Apple TV с анонсом сезона МЛС, которую показали после Супербоула
Лионель Месси снялся в рекламе Apple TV, приуроченной к дате Супербоула.
Сегодня «Филадельфия» обыграла «Канзас-Сити» в финале НФЛ со счетом 40:22.
После завершения игры зрителям показали рекламу Apple TV, посвященной предстоящему сезону МЛС. В ролике Месси жонглирует мячом для американского футбола, после чего наносит удар в сторону ворот.
В этот момент на экране появляется надпись: «Когда футбол заканчивается, начинается футбол». При этом в первом случае написано английское слово football, а во втором – испанское fútbol.
Словом football в США называют американский футбол. Вид спорта, который представляет Месси, в испаноязычных странах, в том числе и в Аргентине, называют словом fútbol.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: USA Today
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