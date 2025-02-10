«Когда football заканчивается, начинается fútbol». Месси жонглировал мячом для американского футбола в рекламе Apple TV с анонсом сезона МЛС, которую показали после Супербоула

Лионель Месси снялся в рекламе Apple TV, приуроченной к дате Супербоула.

Сегодня «Филадельфия» обыграла «Канзас-Сити» в финале НФЛ со счетом 40:22.

После завершения игры зрителям показали рекламу Apple TV, посвященной предстоящему сезону МЛС . В ролике Месси жонглирует мячом для американского футбола, после чего наносит удар в сторону ворот.

В этот момент на экране появляется надпись: «Когда футбол заканчивается, начинается футбол». При этом в первом случае написано английское слово football, а во втором – испанское fútbol.

Словом football в США называют американский футбол. Вид спорта, который представляет Месси, в испаноязычных странах, в том числе и в Аргентине, называют словом fútbol.