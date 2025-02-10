Глебова увезли на электрокаре из-за травмы в матче с «Краснодаром». Газинский наступил хавбеку ЦСКА на голеностоп
Хавбек ЦСКА Кирилл Глебов получил травму в матче с «Краснодаром».
Московский клуб уступил со счетом 1:2 в матче за 3-е место в Winline Зимнем Кубке РПЛ.
На 86-й минуте Юрий Газинский руками остановил Глебова на фланге и наступил 19-летнему полузащитнику ЦСКА на ногу. Глебов упал и схватился за левый голеностоп. Кириллу оказали помощь за пределами поля, после чего увезли на электрокаре.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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