Глебова увезли на электрокаре из-за травмы в матче с «Краснодаром». Газинский наступил хавбеку ЦСКА на голеностоп

Хавбек ЦСКА Кирилл Глебов получил травму в матче с «Краснодаром».

Московский клуб уступил со счетом 1:2 в матче за 3-е место в Winline Зимнем Кубке РПЛ .

На 86-й минуте Юрий Газинский руками остановил Глебова на фланге и наступил 19-летнему полузащитнику ЦСКА на ногу. Глебов упал и схватился за левый голеностоп. Кириллу оказали помощь за пределами поля, после чего увезли на электрокаре.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»