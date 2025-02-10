Александр Медведев не подтвердил отмену перехода Родриго Саласара в «Зенит».

Португальская пресса сообщила, что «Брага» отказалась заключать сделку с петербуржцами из-за рисков, связанных со взаимодействием с Россией.

«Перестаньте питаться птичьим пометом», – сказал председатель правления действующих чемпионов Мир РПЛ .

Отменен переход Саласара в «Зенит» за 15+5 млн евро. «Брага» прекратила переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией