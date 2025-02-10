«Перестаньте питаться птичьим пометом». Медведев о предполагаемом срыве перехода Саласара в «Зенит»
Александр Медведев не подтвердил отмену перехода Родриго Саласара в «Зенит».
Португальская пресса сообщила, что «Брага» отказалась заключать сделку с петербуржцами из-за рисков, связанных со взаимодействием с Россией.
«Перестаньте питаться птичьим пометом», – сказал председатель правления действующих чемпионов Мир РПЛ.
Отменен переход Саласара в «Зенит» за 15+5 млн евро. «Брага» прекратила переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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