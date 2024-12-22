«Барса» проиграла «Атлетико», Усик снова побил Фьюри, «Ман Сити» опять проиграл, Дикиджи выиграл ЧР по фигурному катанию и другие новости

1. В матче лидеров Ла Лиги «Барселона» дома проиграла «Атлетико» (1:2), пропустив от Александра Серлота на 96-й минуте. Команда Симеоне вышла на первое место в таблице и выиграла 12-й матч подряд во всех турнирах. Все результаты дня – здесь .

2. Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше, результаты других боев вечера бокса в Эр-Рияде – здесь . Украинец выиграл 23-й бой подряд , он не проигрывает с 2013 года. Британец потерпел второе поражение кряду.

3. «Манчестер Сити» снова проиграл , на этот раз – «Астон Вилле» на выезде (1:2), у Пепа 9 поражений в 12 последних матчах! «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас» (5:1). Все результаты субботних матчей 17-го тура АПЛ – здесь .

4. Владислав Дикиджи выиграл чемпионат России по фигурному катанию, Глеб Лутфуллин – 2-й, Евгений Семененко – 3-й. У женщин победила Аделия Петросян, Дарья Садкова – 2-я, Алина Горбачева – 3-я.

5. СКА одолел «Адмирал» (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Авангард» уступил «Ладе» (3:4) и другие результаты игрового дня.

6. Виктория Сливко выиграла гонку преследования на Кубке Содружества по биатлону, у мужчин победил Даниил Серохвостов. Йоханнес Бо выиграл гонку преследования на Кубке мира, у женщин победила Франциска Пройс.

7. НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Коламбус» (5:4 ОТ), Мичков без очков в 5-м матче подряд , Воронков сделал 2 ассиста в 100-й игре в лиге, Марченко забросил 12-ю шайбу в сезоне. «Айлендерс» справились с «Торонто» (6:3), Цыплаков забросил 7-ю шайбу в сезоне. «Виннипег» разгромил «Миннесоту» (5:0), Наместников забросил 9-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь .

8. Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что Германия выступает за возвращение России , Норвегия и Швеция не против: «Против порядка 30% стран – Дания, например».

9. НБА. 30 очков и 10 передач Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Миннесоту», «Даллас» победил «Клипперс» и другие результаты .

10. Александр Кокорин сделал дубль, забив один из голов пяткой , и отдал результативный пас за «Арис» в матче чемпионата Кипра против клуба «Омония 29М» (3:0).

11. «Байер» на своем поле разнес «Фрайбург» (5:1) благодаря покеру Шика и 1+3 от Виртца, «Айнтрахт» дома уступил «Майнцу» (1:3). Все результаты субботы – здесь .

12. Игорь Акинфеев подарил Азамату Мусагалиеву доску для разделки мяса с эмблемой ЦСКА , предложив «резать на ней свиную рульку». Юморист и президент ФК «10» – болельщик «Спартака».

13. «Наполи» на выезде обыграл «Дженоа» (2:1) в 17-м туре Серии А. Все результаты субботы – здесь .

14. МБА-МАИ дома крупно уступила казанскому УНИКСу в Единой лиге ВТБ, «Автодор» в Саратове выиграл у «Пари Нижнего Новгорода».

Цитаты дня:

Ротенберг о СКА и сборной: «6 матчей за 9 дней, 5 побед – мы на автопилоте . Словно КПК продолжается: «Локомотив» – Финляндия, «Торпедо» – «Тоттенхэм», «Адмирал» – Латвия. Очень тяжелый период»

Этери Тутберидзе: «Бойкова и Козловский – самая стильная и компонентная пара . Петросян удалось показать сочетание сложной техники, искусства и просто красоты»

Овечкин о праздновании Нового года: «Включим речь президента, что скажет Путин . По русской традиции будут оливье, пирожки и селедка под шубой»

Дмитрий Песков: «Если выступает спортсмен, даже без флага, то, когда он восходит на пьедестал, он все равно русский . Все понимают это, все гордятся»

«В России суровые мужики , а футбол больше для европейцев». Бардаков о том, что хоккей считают национальным видом спорта