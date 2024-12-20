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  • Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше стартует 1-й, Пройс – 2-й, Лампич – 3-й, Симон – 7-й, Вирер – 20-й, Эльвира Оберг – 32-й, Жанмонно – 35-й
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Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше стартует 1-й, Пройс – 2-й, Лампич – 3-й, Симон – 7-й, Вирер – 20-й, Эльвира Оберг – 32-й, Жанмонно – 35-й

Брезаз-Буше и Пройс пробегут гонку преследования на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Женщины

Гонка преследования

Начало – 16:45 по московскому времени (21 декабря), прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) 

2. Франциска Пройс (Германия) – 0,01

3. Анамария Лампич (Словения) – 0,14

4. Юлия Джима (Украина) – 0,19

5. Селина Гротиан (Германия) – 0,20

6. Ванесса Фойгт (Германия) – 0,23

7. Жюлия Симон (Франция) – 0,38

8. Камила Жук (Польша) – 0,38

9. Ханна Аухенталлер (Италия) – 0,44

10. Анна Магнуссон (Швеция) – 0,46

11. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 0,47

12. Жанна Ришар (Франция) – 0,47

13. Венла Лехтонен (Финляндия) – 0,55

14. Ида Лиен (Норвегия) – 0,55

15. Наталия Сидорович (Польша) – 0,56...

20. Доротея Вирер (Италия) – 1,03...

28. Элла Халварссон (Швеция) – 1,20...

32. Эльвира Оберг (Швеция) – 1,23

33. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1,24

34. Осеан Мишлон (Франция) – 1,25

35. Лу Жанмонно (Франция) – 1,28...

42. Софи Шово (Франция) – 1,39...

53. Юлия Таннхаймер (Германия) – 2,19...

55. Каролине Кноттен (Норвегия) – 2,23

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoЭльвира Оберг
logoЛена Хекки-Гросс
logoДоротея Вирер
logoСофи Шово
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
гонка преследования (жен)
logoсборная Франции жен
logoЖанна Ришар
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoХанна Аухенталлер
logoЛу Жанмонно
logoсборная Германии жен
logoСелина Гротиан
logoАнамария Лампич
logoсборная Словении жен
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Польши жен
logoФранциска Пройс
logoАнна Магнуссон
logoОсеан Мишлон
logoКубок мира по биатлону
logoАнси
logoсборная Украины жен
logoИда Лиен
logoсборная Швеции жен
logoЮлия Таннхаймер
logoЭлла Халварссон
logoсборная Финляндии жен
logoЖюлия Симон
logoЮлия Джима
logoВанесса Фойгт
logoКамила Жук
logoВенла Лехтонен
logoсборная Италии жен
logoКаролине Кноттен
logoсборная Норвегии жен
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