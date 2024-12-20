Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше стартует 1-й, Пройс – 2-й, Лампич – 3-й, Симон – 7-й, Вирер – 20-й, Эльвира Оберг – 32-й, Жанмонно – 35-й
Кубок мира по биатлону-2024/25
3-й этап
Анси, Франция
Женщины
Гонка преследования
Начало – 16:45 по московскому времени (21 декабря), прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
2. Франциска Пройс (Германия) – 0,01
3. Анамария Лампич (Словения) – 0,14
4. Юлия Джима (Украина) – 0,19
5. Селина Гротиан (Германия) – 0,20
6. Ванесса Фойгт (Германия) – 0,23
7. Жюлия Симон (Франция) – 0,38
8. Камила Жук (Польша) – 0,38
9. Ханна Аухенталлер (Италия) – 0,44
10. Анна Магнуссон (Швеция) – 0,46
11. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 0,47
12. Жанна Ришар (Франция) – 0,47
13. Венла Лехтонен (Финляндия) – 0,55
14. Ида Лиен (Норвегия) – 0,55
15. Наталия Сидорович (Польша) – 0,56...
20. Доротея Вирер (Италия) – 1,03...
28. Элла Халварссон (Швеция) – 1,20...
32. Эльвира Оберг (Швеция) – 1,23
33. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1,24
34. Осеан Мишлон (Франция) – 1,25
35. Лу Жанмонно (Франция) – 1,28...
42. Софи Шово (Франция) – 1,39...
53. Юлия Таннхаймер (Германия) – 2,19...
55. Каролине Кноттен (Норвегия) – 2,23
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
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