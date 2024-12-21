Ротенберг о СКА и сборной: «6 матчей за 9 дней, 5 побед – мы на автопилоте. Словно КПК продолжается: «Локомотив» – Финляндия, «Торпедо» – «Тоттенхэм», «Адмирал» – Латвия. Очень тяжелый период»

Роман Ротенберг сравнил игры СКА с выступлениями сборной «России 25».

Петербургский клуб обыграл «Адмирал » (3:2 ОТ) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Очень благодарен всем болельщикам, очень благодарен команде за эту победу – очень тяжелая игра.

Хочу вообще отметить, что за 9 дней почти все наши ребята сыграли 6 игр – с учетом сборной России – и выиграли 5 игр. И все уже на таком автопилоте. Это непросто эмоционально. Не физически, физически мы в порядке. Очень много эмоций отдали.

Такое ощущение, что Кубок Первого канала до сих пор продолжается. И команды против нас все сильнее и сильнее выходят. «Локомотив », например. На Кубке Первого канала мы играли со сборными мира, Беларуси и Казахстана . И такое ощущение, что потом вышли на сборную Финляндии .

Потом «Торпедо» – это такая команда романтическая: забил, отдал – романтика. На кого они похожи? На Беларусь? Ну, нет. Потому что там тренер Занковец, он белорус? Нет. Как играет Дмитрий Вячеславович Квартальнов? Вспомните, как он в ЦСКА играл, «Ак Барсе». Если говорить про открытый хоккей, это неприменимо к командам Квартальнова.

«Торпедо» – наверное, это футбольный «Тоттенхэм». Можно сравнить, Игорь Николаевич Ларионов все время сравнивает с футбольными командами.

А сегодня мы играли со сборной Латвии. Сильная команда, здорово обороняется. Было непросто, честно, как и всегда было непросто сборной России на чемпионатах мира против Латвии.

Очень такой тяжелый период. Будем закаленные. Пять из шести игр выиграли, если взять все вместе. Сегодня тяжелейшая победа, на жилах вытащили, отдали все эмоции.

Слава богу, есть возможность немного восстановиться эмоционально и готовиться к следующему сопернику – ЦСКА. Сильнейший соперник. Самая важная игра и сложная игра всегда – следующая», – сказал главный тренер СКА и «России 25».