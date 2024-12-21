НХЛ. «Нэшвилл» примет «Лос-Анджелес», «Миннесота» в гостях у «Виннипега», «Нью-Джерси» против «Питтсбурга», «Филадельфия» сыграет с «Коламбусом»
«Нэшвилл» примет «Лос-Анджелес» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Миннесота» сыграет с «Виннипегом» в гостях, «Нью-Джерси» будет противостоять «Питтсбургу», «Филадельфия» встретится с «Коламбусом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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