Кокорин забил пяткой, сделал дубль и отдал ассист в матче с «Омонией». У форварда «Ариса» 6+3 в 12 матчах сезона за клуб с Кипра

У Александра Кокорина дубль с голом пяткой и ассист в матче чемпионата Кипра.

«Арис» в 15-м туре играет на выезде с «Омонией» (3:0, второй тайм).

На 21-й минуте форвард гостей Александр Кокорин отдал голевой пас на Артура Гомиса.

На 51-й россиянин отличился сам, пяткой замкнув передачу с фланга, а спустя 10 минут он оформил дубль.

На счету Кокорина 6 голов и три результативные передачи в 12 матчах текущего сезона за «Арис ».