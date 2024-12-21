Кокорин забил пяткой, сделал дубль и отдал ассист в матче с «Омонией». У форварда «Ариса» 6+3 в 12 матчах сезона за клуб с Кипра
У Александра Кокорина дубль с голом пяткой и ассист в матче чемпионата Кипра.
«Арис» в 15-м туре играет на выезде с «Омонией» (3:0, второй тайм).
На 21-й минуте форвард гостей Александр Кокорин отдал голевой пас на Артура Гомиса.
На 51-й россиянин отличился сам, пяткой замкнув передачу с фланга, а спустя 10 минут он оформил дубль.
На счету Кокорина 6 голов и три результативные передачи в 12 матчах текущего сезона за «Арис».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем