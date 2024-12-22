Цыплаков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто». У него 19 очков и «+12» в 34 играх – 4-е место в гонке бомбардиров среди новичков
Максим Цыплаков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто».
Форвард «Айлендерс» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Мэйпл Лифс» (6:3).
В активе 26-летнего россиянина стало 19 (7+12) очков в 34 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+12». Он идет на 4-м месте в гонке бомбардиров среди новичков.
Сегодня Цыплаков (17:38, удалений в матче не было у обеих команд) завершил игру с полезностью «+3». У него 2 броска в створ (еще 1 – в штангу) и 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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