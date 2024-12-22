Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде
В Эр-Рияде завершился вечер бокса, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Усик победил единогласным решением судей (трижды 116-112) и защитил пояса WBA, WBC и IBO.
В мае-2024 Усик победил Фьюри раздельным решением судей. То поражение стало для Фьюри первым на профессиональном уровне.
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Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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