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Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде

В Эр-Рияде завершился вечер бокса, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Усик победил единогласным решением судей (трижды 116-112) и защитил пояса WBA, WBC и IBO.

В мае-2024 Усик победил Фьюри раздельным решением судей. То поражение стало для Фьюри первым на профессиональном уровне.

Портрет Усика – что делает его чемпионом?

Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
Вечер бокса Эр-Рияд
Усик – Фьюри
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
logoбокс
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