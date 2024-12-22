Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде

В Эр-Рияде завершился вечер бокса, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри .

Усик победил единогласным решением судей (трижды 116-112) и защитил пояса WBA, WBC и IBO.

В мае-2024 Усик победил Фьюри раздельным решением судей. То поражение стало для Фьюри первым на профессиональном уровне.

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