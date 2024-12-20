Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Корнев – 3-м, Логинов – 5-м, Смольский – 12-м, Бабиков – 18-м
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
3-й этап
Чайковский
Гонка преследования, мужчины
Начало – 9:30 по московскому времени (21 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Даниил Серохвостов – 0,20
3. Александр Корнев – 0,24
4. Алексей Вагин – 0,48
5. Александр Логинов – 0,52
6. Евгений Сидоров – 0,52
7. Кирилл Бажин – 0,57
8. Виктор Плицев – 1,10
9. Рустам Каюмов – 1,12
10. Евгений Емерхонов – 1,15
11. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1,16
12. Антон Смольский (Беларусь) – 1,18
13. Александр Бектуганов – 1,18
14. Кирилл Стрельцов – 1,19
15. Вадим Истамгулов – 1,22...
18. Антон Бабиков – 1,40
19. Василий Томшин – 1,40...
22. Никита Поршнев – 1,45...
25. Александр Поварницын – 1,50...
26. Карим Халили – 1,50...
47. Денис Иродов – 2,37
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
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