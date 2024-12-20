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Кубок Содружества. Гонка преследования. Латыпов стартует 1-м, Серохвостов – 2-м, Корнев – 3-м, Логинов – 5-м, Смольский – 12-м, Бабиков – 18-м

Латыпов и Серохвостов выступят в гонке преследования на Кубке Содружества.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

3-й этап

Чайковский

Гонка преследования, мужчины

Начало – 9:30 по московскому времени (21 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Эдуард Латыпов 

2. Даниил Серохвостов – 0,20

3. Александр Корнев – 0,24

4. Алексей Вагин – 0,48

5. Александр Логинов – 0,52

6. Евгений Сидоров – 0,52

7. Кирилл Бажин – 0,57

8. Виктор Плицев – 1,10

9. Рустам Каюмов – 1,12

10. Евгений Емерхонов – 1,15

11. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 1,16

12. Антон Смольский (Беларусь) – 1,18

13. Александр Бектуганов – 1,18

14. Кирилл Стрельцов – 1,19

15. Вадим Истамгулов – 1,22...

18. Антон Бабиков – 1,40

19. Василий Томшин – 1,40...

22. Никита Поршнев – 1,45...

25. Александр Поварницын – 1,50...

26. Карим Халили – 1,50...

47. Денис Иродов – 2,37

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Евгений Емерхонов
logoАлександр Логинов
Александр Корнев
Евгений Сидоров
Виктор Плицев
logoКубок Содружества
logoсборная России
logoАнтон Бабиков
logoНикита Поршнев
Денис Иродов
Кирилл Бажин
logoДмитрий Лазовский
Рустам Каюмов
logoЭдуард Латыпов
logoКарим Халили
сборная Беларуси
logoДаниил Серохвостов
logoКирилл Стрельцов
Александр Бектуганов
результаты
Антон Смольский
Вадим Истамгулов
logoВасилий Томшин
Алексей Вагин
гонка преследования
logoАлександр Поварницын
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