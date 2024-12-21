У «Ман Сити» 9 поражений и 1 победа в 12 последних матчах. Команда пропустила 27 голов

«Манчестер Сити» выиграл один из 12 последних матчей.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы в гостях уступила «Астон Вилле» (1:2).

В 12 последних матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» дважды сыграл вничью, потерпел 9 поражений и одержал только 1 победу. Команда Гвардиолы пропустила 27 голов, забив 14.

Дальше у «Ман Сити» будет игра с «Эвертоном», идущим на 16-м месте.