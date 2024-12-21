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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Виллы», «Арсенал» против «Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 17-го тура.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Астон Виллой», «Арсенал» – с «Кристал Пэлас».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут», «Челси» встретится на выезде с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с  «Тоттенхэмом».

Чемпионат Англии

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoВест Хэм
logoНоттингем Форест
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoБрайтон
logoМанчестер Сити
logoИпсвич
logoНьюкасл
logoАрсенал
logoАстон Вилла
logoЭвертон
logoБорнмут
logoСаутгемптон
logoТоттенхэм
logoЛестер
logoФулхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoВулверхэмптон
logoЛиверпуль
logoЧелси
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