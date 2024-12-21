Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Виллы», «Арсенал» против «Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 17-го тура.
В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Астон Виллой», «Арсенал» – с «Кристал Пэлас».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут», «Челси» встретится на выезде с «Эвертоном», «Ливерпуль» – с «Тоттенхэмом».
Чемпионат Англии
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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