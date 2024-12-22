«Атлетико» выиграл 12 матчей подряд с общим счетом 33:8. Для повторения клубного рекорда надо победить «Марбелью»
Серия побед «Атлетико» достигла 12 матчей.
Команда Диего Симеоне одолела «Барселону» на ее поле со счетом 2:1 в 18-м туре Ла Лиги.
Мадридцы выиграли все матчи с 31 октября с общим счетом 33:8.
4 января 2025 года «Атлетико» выступит в гостях у «Марбельи» в Кубке Испании.
Отметим, что рекордная победная серия клуба – 13 матчей при Симеоне с августа по октябрь 2012 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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