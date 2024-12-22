«Атлетико» выиграл 12 матчей подряд с общим счетом 33:8. Для повторения клубного рекорда надо победить «Марбелью»

Серия побед «Атлетико» достигла 12 матчей.

Команда Диего Симеоне одолела «Барселону» на ее поле со счетом 2:1 в 18-м туре Ла Лиги .

Мадридцы выиграли все матчи с 31 октября с общим счетом 33:8.

4 января 2025 года «Атлетико » выступит в гостях у «Марбельи» в Кубке Испании.

Отметим, что рекордная победная серия клуба – 13 матчей при Симеоне с августа по октябрь 2012 года.