«Атлетико» обогнал «Барселону» на 3 очка при игре в запасе и лидирует в Ла Лиге. «Реал» отстает от него на 4 балла, проведя на матч меньше
«Барселона» потеряла первую строчку в таблице Ла Лиги.
Команда Ханси Флика уступила «Атлетико» (1:2) и теперь отстает от него на 3 очка, проведя на игру больше (19 против 18).
«Реал» набрал 37 баллов после 17 матчей. Замыкает четверку «Атлетик» – 36 очков в 19 играх.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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