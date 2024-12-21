Германия выступает за возвращение России, Норвегия и Швеция не против, заявил генсек РФС: «Против порядка 30% стран – Дания, например»

В РФС заявили, что Германия поддерживает возвращение России на международную арену.

– Месяц назад вы говорили, что 60-70 процентов стран выступают за возвращение России – ситуация как-то изменилась?

– Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России.

– Все – это кто?

– Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран.

– Германия, получается, выступает за возвращение России?

– Да.

– Кто еще из европейских стран не против нашего возвращения?

– Норвегия , Швеция – они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения.

– Получается, лишь несколько стран против нас?

– Не несколько, а порядка 30 процентов стран, у которых более сложная позиция.

– Кто против нашего возвращения?

– Например, Дания , – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Дюков про ФИФА и УЕФА: «В следующем году жду возвращения наших клубов и команд. Вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения»