Германия выступает за возвращение России, Норвегия и Швеция не против, заявил генсек РФС: «Против порядка 30% стран – Дания, например»
– Месяц назад вы говорили, что 60-70 процентов стран выступают за возвращение России – ситуация как-то изменилась?
– Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России.
– Все – это кто?
– Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран.
– Германия, получается, выступает за возвращение России?
– Да.
– Кто еще из европейских стран не против нашего возвращения?
– Норвегия, Швеция – они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения.
– Получается, лишь несколько стран против нас?
– Не несколько, а порядка 30 процентов стран, у которых более сложная позиция.
– Кто против нашего возвращения?
– Например, Дания, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Дюков про ФИФА и УЕФА: «В следующем году жду возвращения наших клубов и команд. Вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения»
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