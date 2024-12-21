Дмитрий Песков: «Если выступает спортсмен, даже без флага, то, когда он восходит на пьедестал, он все равно русский. Все понимают это, все гордятся»

Песков заявил, что в РФ гордятся победами спортсменов даже в нейтральном статусе.

Накануне стало известно, что российских фигуристов допустили к отбору на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе.

«С одной стороны, это очень здорово. Это результат работы наших новых федераций, и так должно быть, спортсмены должны выступать.

И если выступает спортсмен, даже без флага, то, когда он восходит на пьедестал, он все равно русский. Все понимают это, все гордятся.

Так же, как только что было с нашими пловцами, только недавно президент восхищался ими. Мы разве думали, с флагом они или без него? Мы знали, что они русские и выиграли. И то же самое будет с нашими фигуристами.

Не все так гладко. Надо дальше работать, и большая обязанность Олимпийского комитета России и федераций – продолжать дальше работать. Потому что сильно ограничен состав спортсменов, которые могут принять участие, невозможны замены.

То есть там есть над чем работать, очень много вопросов», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это все мне моя жена (олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка) рассказывала – она тоже поборник прав спортсменов, особенно в фигурном катании. Но это первый шаг, и мы должны избавиться от этой паузы в участии наших спортсменов в международных соревнованиях, это нужно для спортсменов.

Я смотрю на молодых девчонок, кто у Тани катается, они через три-пять лет уже все, на пенсию надо выходить. А она с трех лет этим занимается, положила всю жизнь, поэтому времени нет, надо спешить и надо им дать такое право», – цитирует Пескова ТАСС.