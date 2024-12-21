Этери Тутберидзе: «Бойкова и Козловский – самая стильная и компонентная пара. Петросян удалось показать сочетание сложной техники, искусства и просто красоты»

Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата России для фигуристов своей группы.

«Завершился Чемпионат Росси 2025 года, который для нас стал юбилейным🥇

По итогам Чемпионата России. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – серебро 🥈 На данный момент самая стильная и компонентная пара. Конечно, не все удалось показать. Уверена, что с правильным настроем – все будет.

Дарья Садкова – 🥈 Желаю Дарье не снижать планку, верить в себя и продолжать нас радовать чистыми прокатами.

Аделия Петросян –🥇 Сегодня Аделии удалось показать сочетание сложной техники, искусства и просто красоты. Вот таким и должен быть наш СПОРТ.

Всех с наступающим Новым годом 🌲Здоровья и всех благ!!!» – написала Тутберидзе .