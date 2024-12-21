«В России суровые мужики, а футбол больше для европейцев». Бардаков о том, что хоккей считают национальным видом спорта
Захар Бардаков высказался о том, что хоккей считают национальным видом спорта.
Ранее появилась информация, что большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта.
На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27% назвали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%.
– Как думаете, почему был выбран хоккей?
– Думаю, такой выбор был сделан, потому что Россия больше ассоциируется с зимней страной. В России суровые мужики.
А футбол, мне кажется, он больше для европейцев, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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