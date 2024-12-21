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«В России суровые мужики, а футбол больше для европейцев». Бардаков о том, что хоккей считают национальным видом спорта

Захар Бардаков высказался о том, что хоккей считают национальным видом спорта.

Ранее появилась информация, что большая часть опрошенных ВЦИОМ россиян считают хоккей национальным видом спорта.

На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27% назвали хоккей. Фигурное катание и футбол разделили вторую строчку с результатом 9%.

– Как думаете, почему был выбран хоккей?

– Думаю, такой выбор был сделан, потому что Россия больше ассоциируется с зимней страной. В России суровые мужики.

А футбол, мне кажется, он больше для европейцев, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЗахар Бардаков
logoСКА
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
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