Кубок Содружества. Гонка преследования. Халили стартует 1-й, Сливко – 2-й, Плюснина – 3-й, Сола – 4-й, Казакевич – 5-й, Смольская – 7-й, Наталия Шевченко – 11-й
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
3-й этап
Чайковский
Гонка преследования, женщины
Начало – 12:00 по московскому времени (21 декабря), прямая трансляция – «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Виктория Сливко – 0,19
3. Полина Плюснина – 0,26
4. Анна Сола (Беларусь) – 0,29
5. Ирина Казакевич – 0,42
6. Екатерина Мошкова – 0,49
7. Динара Смольская (Беларусь) – 0,51
8. Тамара Дербушева – 0,55
9. Полина Шевнина – 0,59
10. Анастасия Гришина – 1,08
11. Наталия Шевченко – 1,16
12. Анастасия Егорова – 1,17
13. Владислава Гаврилова – 1,20
14. Виктория Метеля – 1,21
15. Анастасия Шевченко – 1,24
16. Юлия Шеллер – 1,26
17. Кристина Резцова – 1,33
18. Кира Дюжева – 1,33...
21. Елизавета Каплина – 1,45...
24. Валерия Каюмова – 2,04...
35. Светлана Миронова – 2.58
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
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