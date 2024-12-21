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«Барселона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Барселона» примет «Атлетико» в 18-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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