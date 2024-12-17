Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук − Дэвис и другие бои

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном бою которого за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе подерутся Александр Усик (22-0) и Тайсон Фьюри (34-1-1).

В соглавном бою Сергей Богачук (24-2) подерется с Исмаэлем Дэвисом (13-1).

Другие бои вечера:

Мозес Итаума (10-0) − Демси Маккин (22-1);

Джонни Фишер (12-0) − Дэйв Аллен (23-6-2);

Питер Макгрэйл (10-1) − Рис Эдвардс (16-0).

Официальной трансляции в России не будет, турнир покажут платформы DAZN и ESPN+. Начало главного боя − не раньше 01:30 по мск в ночь на 22 декабря.

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