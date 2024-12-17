Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук − Дэвис и другие бои
21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном бою которого за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе подерутся Александр Усик (22-0) и Тайсон Фьюри (34-1-1).
В соглавном бою Сергей Богачук (24-2) подерется с Исмаэлем Дэвисом (13-1).
Другие бои вечера:
Мозес Итаума (10-0) − Демси Маккин (22-1);
Джонни Фишер (12-0) − Дэйв Аллен (23-6-2);
Питер Макгрэйл (10-1) − Рис Эдвардс (16-0).
Официальной трансляции в России не будет, турнир покажут платформы DAZN и ESPN+. Начало главного боя − не раньше 01:30 по мск в ночь на 22 декабря.
Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем