Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Автодор» сыграет с «Пари НН»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Столичная МБА-МАИ примет казанский УНИКС, «Автодор» в Саратове сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 18-2, Зенит – 17-3, УНИКС – 15-5, Локомотив-Кубань – 15-5, Пари Нижний Новгород – 11-9, Уралмаш – 10-10, Парма – 9-11, Автодор – 8-12, Самара – 7-13, Енисей – 6-15, МБА-МАИ – 5-15, Астана – 0-21. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.