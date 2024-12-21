Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Автодор» сыграет с «Пари НН»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Столичная МБА-МАИ примет казанский УНИКС, «Автодор» в Саратове сыграет с «Пари Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 18-2, Зенит – 17-3, УНИКС – 15-5, Локомотив-Кубань – 15-5, Пари Нижний Новгород – 11-9, Уралмаш – 10-10, Парма – 9-11, Автодор – 8-12, Самара – 7-13, Енисей – 6-15, МБА-МАИ – 5-15, Астана – 0-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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