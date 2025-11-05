  • Спортс
В Камеруне готовы провести ответный матч с Россией: «Приглашаем. У нас прекрасная инфраструктура»

Сборная Камеруна готова провести ответный товарищеский матч с Россией.

Генеральный инспектор министерства спорта и физического воспитания Камеруна пригласил сборную России на ответный товарищеский матч.

«Готовы провести игру с Россией. Если так будет решено, мы сыграем. Почему нет? Приглашаем в Камерун, это не проблема. У нас прекрасная инфраструктура, которая подойдет. 

Между нашими странами есть сотрудничество, есть обмен тренеров, обмен опытом», — сказал Мишель Диссаке Мбарга в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

12 октября 2023 года сборная России победила Камерун в Москве со счетом 1:0.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
