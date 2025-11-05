В Камеруне готовы провести ответный матч с Россией: «Приглашаем. У нас прекрасная инфраструктура»
Сборная Камеруна готова провести ответный товарищеский матч с Россией.
Генеральный инспектор министерства спорта и физического воспитания Камеруна пригласил сборную России на ответный товарищеский матч.
«Готовы провести игру с Россией. Если так будет решено, мы сыграем. Почему нет? Приглашаем в Камерун, это не проблема. У нас прекрасная инфраструктура, которая подойдет.
Между нашими странами есть сотрудничество, есть обмен тренеров, обмен опытом», — сказал Мишель Диссаке Мбарга в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».
12 октября 2023 года сборная России победила Камерун в Москве со счетом 1:0.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости