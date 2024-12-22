Александр Усик выиграл 23-й бой подряд. Он не проигрывает с 2013 года

В Эр-Рияде завершился вечер бокса, который возглавил титульный бой за пояса WBA, WBC и IBO в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри .

Усик победил единогласным решением судей. Для него это 23-я победа на профессиональном уровне. Он не проигрывает с 2013 года.

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