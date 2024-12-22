Александр Усик выиграл 23-й бой подряд. Он не проигрывает с 2013 года
В Эр-Рияде завершился вечер бокса, который возглавил титульный бой за пояса WBA, WBC и IBO в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Усик победил единогласным решением судей. Для него это 23-я победа на профессиональном уровне. Он не проигрывает с 2013 года.
Портрет Усика – что делает его чемпионом?
Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем