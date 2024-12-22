Мичков без очков в 5-м матче подряд: 2 броска за 18:38 против «Коламбуса». Его отрыв в гонке бомбардиров среди новичков сократился до 2 баллов
Матвей Мичков остался без очков в 5-м матче подряд.
«Филадельфия» обыграла «Коламбус» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
20-летний россиянин остался без результативных действий в 5-м матче подряд при «минус 8» на отрезке.
В целом в дебютном сезоне в лиге у Матвея 27 (11+16) очков в 32 матчах при полезности «минус 3».
Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков. При этом отрыв сократился до 2 баллов.
На втором месте – защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон с 25 (1+24) очками в 33 играх (сегодня – 2 передачи в матче с «Детройтом»), на третьем – форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини с 23 (11+12) баллами в 24 играх (сегодня – 1 передача в матче с «Эдмонтоном»).
Мичков в игре с «Блю Джекетс» (18:38, 2:48 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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