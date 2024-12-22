Тайсон Фьюри проиграл второй бой подряд. До 2024 года он победил 34 раза при одной ничьей
В Эр-Рияде завершился вечер бокса, который возглавил титульный бой за пояса WBA, WBC и IBO в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Усик победил единогласным решением судей.
Для Фьюри это поражение стало вторым на профессиональном уровне. В мае-2024 он проиграл Усику раздельным решением судей за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
До 2024 года Фьюри шел на рекорде 34-0-1. Беспроигрышная серия длилась с 2008 года.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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