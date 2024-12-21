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НБА. «Миннесота» примет «Голден Стэйт», «Даллас» встретится с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 12 матчей.

«Миннесота» примет на своей площадке «Голден Стэйт», который проиграл три матча подряд. «Даллас» встретится дома с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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logoКливленд
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