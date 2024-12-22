Марченко забил «Филадельфии», набрав очки в 5-м матче подряд. У него 2+5 на отрезке и 34 балла в 34 играх в сезоне

Кирилл Марченко забил «Филадельфии», набрав очки в 5-м матче подряд.

Форвард «Коламбуса » отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флайерс» (4:5 ОТ).

На счету 24-летнего россиянина стало 34 (12+22) очка в 34 играх при полезности «+13». В последних 5 играх – 7 (2+5) баллов.

Сегодня Марченко (18:48, 0:43 – в большинстве, «+1») отметился 6 бросками в створ и 3 блоками, а также допустил 1 потерю.