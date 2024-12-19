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Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк, Гуменник, Дикиджи, Семененко, Лутфуллин, Алиев выступят с произвольными программами

Кондратюк, Гуменник, Дикиджи, Семененко покажут произвольные программы на ЧР.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 14:55 по московскому времени (21 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Даниил Постарнаков

2. Артур Даниелян

3. Григорий Федоров

4. Николай Угожаев

5. Егор Рухин

6. Матвей Ветлугин

Вторая разминка

7. Андрей Мозалев

8. Михаил Терновский

9. Иван Попов

10. Евгений Семененко

11. Даниил Самсонов

12. Макар Игнатов

Третья разминка

13. Владислав Дикиджи

14. Роман Савосин

15. Дмитрий Алиев

16. Глеб Лутфуллин

17. Петр Гуменник

18. Марк Кондратюк

После короткой программы

1. Марк Кондратюк – 105,04

2. Петр Гуменник – 102,65

3. Глеб Лутфуллин – 97,85

4. Дмитрий Алиев – 97,78

5. Роман Савосин – 97,56

6. Владислав Дикиджи – 96,28

7. Макар Игнатов – 96,22

8. Даниил Самсонов – 91,09

9. Евгений Семененко – 90,93

10. Иван Попов – 89,98

11. Михаил Терновский – 88,95

12. Андрей Мозалев – 85,05

13. Матвей Ветлугин – 77,48

14. Егор Рухин – 76,99

15. Николай Угожаев – 67,44

16. Григорий Федоров – 64,28

17. Артур Даниелян – 62,88

18. Даниил Постарнаков – 56,21

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
мужское катание
результаты
logoчемпионат России
Роман Савосин
Николай Угожаев
logoПетр Гуменник
logoАртур Даниелян
logoГлеб Лутфуллин
logoДаниил Самсонов
logoМатвей Ветлугин
Михаил Терновский
logoЕвгений Семененко
logoАндрей Мозалев
Даниил Постарнаков
Егор Рухин
logoДмитрий Алиев
Григорий Федоров
logoМарк Кондратюк
logoМакар Игнатов
logoВладислав Дикиджи
Иван Попов
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