Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Кондратюк, Гуменник, Дикиджи, Семененко, Лутфуллин, Алиев выступят с произвольными программами
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 14:55 по московскому времени (21 декабря), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Даниил Постарнаков
2. Артур Даниелян
3. Григорий Федоров
4. Николай Угожаев
5. Егор Рухин
6. Матвей Ветлугин
Вторая разминка
7. Андрей Мозалев
8. Михаил Терновский
9. Иван Попов
10. Евгений Семененко
11. Даниил Самсонов
12. Макар Игнатов
Третья разминка
13. Владислав Дикиджи
14. Роман Савосин
15. Дмитрий Алиев
16. Глеб Лутфуллин
17. Петр Гуменник
18. Марк Кондратюк
После короткой программы
1. Марк Кондратюк – 105,04
2. Петр Гуменник – 102,65
3. Глеб Лутфуллин – 97,85
4. Дмитрий Алиев – 97,78
5. Роман Савосин – 97,56
6. Владислав Дикиджи – 96,28
7. Макар Игнатов – 96,22
8. Даниил Самсонов – 91,09
9. Евгений Семененко – 90,93
10. Иван Попов – 89,98
11. Михаил Терновский – 88,95
12. Андрей Мозалев – 85,05
13. Матвей Ветлугин – 77,48
14. Егор Рухин – 76,99
15. Николай Угожаев – 67,44
16. Григорий Федоров – 64,28
17. Артур Даниелян – 62,88
18. Даниил Постарнаков – 56,21
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
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