Акинфеев подарил Азамату доску для разделки мяса, предложив «резать на ней свиную рульку». Президент ФК «10» – болельщик «Спартака»

Игорь Акинфеев подарил Азамату доску для разделки мяса с эмблемой ЦСКА.

«Азаматик, дорогой, это тебе. Доска для разделки мяса. Можно резать стейки или рульку. Это с любовью!»

Азамат Мусагалиев болеет за «Спартак » с 1995 года. Президент ФК «10» регулярно посещает матчи красно-белых.

Скриншот: шоу «Кстати»