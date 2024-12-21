Акинфеев подарил Азамату доску для разделки мяса, предложив «резать на ней свиную рульку». Президент ФК «10» – болельщик «Спартака»
Игорь Акинфеев подарил Азамату доску для разделки мяса с эмблемой ЦСКА.
«Азаматик, дорогой, это тебе. Доска для разделки мяса. Можно резать стейки или рульку. Это с любовью!»
Азамат Мусагалиев болеет за «Спартак» с 1995 года. Президент ФК «10» регулярно посещает матчи красно-белых.
Скриншот: шоу «Кстати»
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: шоу «Кстати»
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