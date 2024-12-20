Кубок мира. Гонка преследования. Ульдал стартует 1-м, Йоханнес Бо – 2-м, Самуэльссон – 3-м, Лагрейд – 5-м, Жаклен – 8-м, Фийон-Майе – 10-м
Кубок мира по биатлону-2024/25
3-й этап
Анси, Франция
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 14:30 по московскому времени (21 декабря), прямая трансляция – на Okko.
Старт-лист
1. Мартин Ульдал (Норвегия)
2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 0,01
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0,11
4. Филипп Хорн (Германия) – 0,29
5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 0,32
6. Филипп Наврат (Германия) – 0,42
7. Эрик Перро (Франция) – 0,42
8. Эмильен Жаклен (Франция) – 0,45
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 0,46
10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 0,50
11. Лукас Хофер (Италия) – 0,52
12. Антон Дудченко (Украина) – 0,56
13. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1,01
14. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1,10
14. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1,10...
17. Юстус Штрелов (Германия) – 1,15...
19. Кэмпбелл Райт (США) – 1,17...
23. Яков Фак (Словения) – 1,22
24. Фабьен Клод (Франция) – 1,24
25. Йоханнес Кюн (Германия) – 1,25...
27. Антонин Гигонна (Франция) – 1,26
28. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1,27
29. Данило Ритмюллер (Германия) – 1,28...
32. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1,32...
55. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 2,00
58. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2,07
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
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