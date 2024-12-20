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  • Кубок мира. Гонка преследования. Ульдал стартует 1-м, Йоханнес Бо – 2-м, Самуэльссон – 3-м, Лагрейд – 5-м, Жаклен – 8-м, Фийон-Майе – 10-м
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Кубок мира. Гонка преследования. Ульдал стартует 1-м, Йоханнес Бо – 2-м, Самуэльссон – 3-м, Лагрейд – 5-м, Жаклен – 8-м, Фийон-Майе – 10-м

Ульдал, Йоханнес Бо и Лагрейд пробегут гонку преследования на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

3-й этап

Анси, Франция

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 14:30 по московскому времени (21 декабря), прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

1. Мартин Ульдал (Норвегия) 

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 0,01

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 0,11

4. Филипп Хорн (Германия) – 0,29

5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 0,32

6. Филипп Наврат (Германия) – 0,42

7. Эрик Перро (Франция) – 0,42

8. Эмильен Жаклен (Франция) – 0,45

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 0,46

10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 0,50

11. Лукас Хофер (Италия) – 0,52

12. Антон Дудченко (Украина) – 0,56

13. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 1,01

14. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 1,10

14. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1,10...

17. Юстус Штрелов (Германия) – 1,15...

19. Кэмпбелл Райт (США) – 1,17...

23. Яков Фак (Словения) – 1,22

24. Фабьен Клод (Франция) – 1,24

25. Йоханнес Кюн (Германия) – 1,25...

27. Антонин Гигонна (Франция) – 1,26

28. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1,27

29. Данило Ритмюллер (Германия) – 1,28...

32. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 1,32...

55. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 2,00

58. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2,07

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoСебастьян Штальдер
logoсборная Франции
logoсборная Швейцарии
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Латвии жен
logoсборная США
logoЙоханнес Бо
logoДанило Ритмюллер
logoАнтон Дудченко
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logoЙоханнес Кюн
logoЛукас Хофер
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoЯков Фак
logoсборная Германии
logoАндрей Расторгуев
logoВетле Шостад Кристиансен
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