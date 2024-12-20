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Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Петросян, Горбачева, Фролова, Акатьева, Садкова, Муравьева выступят с произвольными программами

Петросян и Акатьева покажут произвольные программы на чемпионате России.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 11:45 по московскому времени (21 декабря), прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Яна Битюшкова

2. Людмила Фурсова

3. Екатерина Анисимова

4. Камилла Нелюбова

5. Дарья Третьякова

6. Софья Чаплыгина

Вторая разминка

7. Елизавета Куликова

8. Мария Агаева

9. Софья Важнова

10. Ксения Синицына

11. Софья Акатьева

12. Вероника Яметова

Третья разминка

13. Софья Муравьева

14. Дарья Садкова

15. Ксения Гущина

16. Анна Фролова

17. Алина Горбачева

18. Аделия Петросян

Положение после короткой программы

1. Аделия Петросян – 85,78

2. Алина Горбачева – 77,57

3. Анна Фролова – 75,01

4. Ксения Гущина – 73,38

5. Дарья Садкова – 73,15

6. Софья Муравьева – 73,10

7. Вероника Яметова – 71,94

8. Софья Акатьева – 71,62

9. Ксения Синицына – 69,99

10. Софья Важнова – 67,78

11. Мария Агаева – 67,74

12. Елизавета Куликова – 65,58

13. Софья Чаплыгина – 62,69

14. Дарья Третьякова – 61,30

15. Камилла Нелюбова – 60,53

16. Екатерина Анисимова – 56,16

17. Людмила Фурсова – 50,06

18. Яна Битюшкова – 49,75

Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
результаты
logoАделия Петросян
женское катание
logoЕлизавета Куликова
Мария Агаева
Камилла Нелюбова
Дарья Третьякова
Вероника Яметова
Людмила Фурсова
Анна Фролова
Яна Битюшкова
logoСофья Акатьева
Ксения Гущина
Софья Важнова
logoчемпионат России
Екатерина Анисимова
logoСофья Муравьева
Софья Чаплыгина
Алина Горбачева
Дарья Садкова
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