Воронков сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 51 очко в 100 играх в НХЛ

Дмитрий Воронков сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой.

«Коламбус » уступил «Флайерс» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 24-летнего россиянина стало 17 (8+9) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+4» и среднем времени на льду 16:04.

Сегодняшний матч стал для Воронкова юбилейным – 100-м в лиге. На его счету 51 (26+25) очко.

В игре с «Филадельфией» у Дмитрия (15:57, 0:45 – в большинстве, «+1») также 1 бросок в створ, 1 блок, 1 потеря и 1 выигранное вбрасывание из 2.