Воронков сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 51 очко в 100 играх в НХЛ
Дмитрий Воронков сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой.
«Коламбус» уступил «Флайерс» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 24-летнего россиянина стало 17 (8+9) очков в 25 играх в текущем сезоне при полезности «+4» и среднем времени на льду 16:04.
Сегодняшний матч стал для Воронкова юбилейным – 100-м в лиге. На его счету 51 (26+25) очко.
В игре с «Филадельфией» у Дмитрия (15:57, 0:45 – в большинстве, «+1») также 1 бросок в створ, 1 блок, 1 потеря и 1 выигранное вбрасывание из 2.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем