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  • Овечкин о праздновании Нового года: «Включим речь президента, что скажет Путин. По русской традиции будут оливье, пирожки и селедка под шубой»
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Овечкин о праздновании Нового года: «Включим речь президента, что скажет Путин. По русской традиции будут оливье, пирожки и селедка под шубой»

Александр Овечкин рассказал о том, как отпразднует Новый год.

– Как вы встретите Новый год?

– В кругу семьи. У нас будет домашняя игра с «Бостоном». Она начнется в 20:30 по московскому времени.

Потом еду сразу домой. Будем смотреть русские фильмы. Обязательно включим речь президента, что скажет Владимир Владимирович.

Мама прилетела, брат, со мной Настя, дети. Так что все, как обычно, в кругу семьи.

По русской традиции будут оливье, пирожки и селедка под шубой, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoВашингтон
logoВладимир Путин
logoАлександр Овечкин
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