Овечкин о праздновании Нового года: «Включим речь президента, что скажет Путин. По русской традиции будут оливье, пирожки и селедка под шубой»
Александр Овечкин рассказал о том, как отпразднует Новый год.
– Как вы встретите Новый год?
– В кругу семьи. У нас будет домашняя игра с «Бостоном». Она начнется в 20:30 по московскому времени.
Потом еду сразу домой. Будем смотреть русские фильмы. Обязательно включим речь президента, что скажет Владимир Владимирович.
Мама прилетела, брат, со мной Настя, дети. Так что все, как обычно, в кругу семьи.
По русской традиции будут оливье, пирожки и селедка под шубой, – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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