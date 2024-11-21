Технарь Косово, Россия может сыграть со сборной бразильской лиги, Черданцев – спортивный журналист года, предки Винисиуса жили в Камеруне, ЭСК признала ошибку с рукой Кассьерры и другие новости

1. УЕФА присудил Косово техническое поражение 0:3 за уход с поля. Румыния проведет матч при пустых трибунах и заплатит штраф 128 тысяч евро. Косовская федерация не согласна с решением УЕФА и намерена оспорить его в CAS .

2. Россия может сыграть со сборной бразильской лиги, Нигерией, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаром. Матч с Парагваем возможен только в 2026-м, сообщает инсайдер Иван Карпов. Также есть вариант сыграть с Уругваем.

3. ЭСК РФС признала ошибкой неназначение пенальти в ворота «Зенита» за руку Кассьерры в матче с «Ахматом». Решения Карасева в матче «Рубин» – «Краснодар» признаны верными : арбитр отменил гол Олусегуна на 87-й и показал желтую Сперцяну за фол на Вуячиче.

4. КХЛ. «Ак Барс» был сильнее «Нефтехимика», «Динамо» победило «Сибирь», «Металлург» проиграл «Барысу».

5. Георгий Черданцев получил премию «Спортивный Парнас» как лучший журналист года .

6. Документальный фильм о Винисиусе выйдет в 2025-м. Netflix анонсировал его фразой игрока «Реала» после церемонии «Золотого мяча»: «Вы не готовы».

Кстати, предки Винисиуса жили в Камеруне. Бразильский вингер «Реала» узнал об этом перед матчем с Уругваем, сдав тест ДНК .

7. 10 декабря пройдут контрольные прокаты группы Этери Тутберидзе. Стоимость билетов – от 4500 до 5000 рублей .

8. НХЛ. «Филадельфия» уступила «Каролине» (1:4) в матче с российскими вратарями Иваном Федотовым и Петром Кочетковым , «Торонто» обыграл «Вегас» (3:0), Никита Гребенкин дебютировал в НХЛ . Все результаты – здесь .

«Вашингтон» поместил Овечкина в список травмированных и вызвал Мирошниченко из АХЛ.

9. Из-за сигнала ракетной опасности матч брянского «Динамо» и «Иртыша» во Второй лиге прерывался на 45 минут.

10. НБА. «Кливленд» обыграл «Новый Орлеан», «Филадельфия» уступила «Мемфису», несмотря на 35+11 от Джоэла Эмбиида. Все результаты – здесь .

11. Олимпийский чемпион Никита Нагорный сложил полномочия начальника Главного штаба Юнармии.

12. Минспорт разрабатывает программу поощрения спортсменов призовыми за российские соревнования на уровне вознаграждения за ЧМю

13. Вратарь Никита Серебряков и форвард Эмиль Галимов перейдут в «Авангард». СКА получит вратаря Бережного, пишет «Матч ТВ».

14. Игроки сборной России получат по 220 000 рублей за матчи с Сирией и Брунеем, утверждает «Мутко против».

15. Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков завершил карьеру .

16. «Рубин» объявил, что разыграет часы на матче с «Акроном». Ранее у форварда «Краснодара» Федора Смолова пропали часы стоимостью 7-8 млн рублей в раздевалке казанского клуба.

Цитаты дня.

«60-70% стран за возвращение России к официальным турнирам. Есть шансы попасть на Евро-2028» . Генсек РФС об отстранении

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