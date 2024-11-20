  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Тихонов о нехватке патронов у биатлонистов: «В Магадан отправил бы всех ответственных. Как может великая держава, выигравшая ВОВ, не производить нормальных патронов?»
51

Тихонов о нехватке патронов у биатлонистов: «В Магадан отправил бы всех ответственных. Как может великая держава, выигравшая ВОВ, не производить нормальных патронов?»

Александр Тихонов отправил бы в Магадан ответственных за нехватку патронов.

Ранее Антон Бабиков рассказал о нехватке патронов у биатлонистов: «Где-то чуть-чуть пособирал, поскреб, но на сезон не хватит так скрести».

«Бабиков прав, что поднял эту тему. Я тоже об этом говорил не раз, уже когда покинул пост президента.

В России можно делать все что угодно и лучше, чем во всем остальном мире! Надо только преодолеть чиновничий беспредел! Госдума принимает по 100 законов – ни один не работает. Надо четко назвать конкретных людей, которые отвечают за эту отрасль, и спросить с них.

Моя бы воля, отправил бы всех ответственных на Магадан. Как может великая держава, выигравшая Великую Отечественную войну и делавшая лучшее оружие в мире, не производить нормальных патронов? У нас были патроны БИ 7-2 и «Олимп», им не было равных в мире. Хочешь жить в мире, готовься к войне!

Можно ли наладить производство в короткие сроки? Да надо чиновников поставить у станка, пускай ночами работают, тогда все получится», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: &laquo;ВсеПроСпорт&raquo;
logoАлександр Тихонов
Политика
logoАнтон Бабиков
logoсборная России
Государственная дума
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабиков о заявлении экс-главы Минсельхоза Ткачева, что дояркам нужно платить до 150 тысяч рублей: «А учителям и 25 сойдет»
4411 октября, 05:20
«Может, наличие у каждого за спиной винтовки влияет на то, что все становятся такими дружелюбными?» Поварницын пошутил о дружбе в биатлоне
10 сентября 2023, 06:52
Антон Бабиков – на вопрос о том, видит ли он себя в политике: «Характер не подходит»
2228 августа 2023, 17:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пройс, Фойгт, Кюн, Наврат, Штрелов вошли в состав сборной Германии на первый этап Кубка мира в Контиолахти
32 минуты назад
Лиза Виттоцци пропустит первый этап Кубка мира в Контиолахти из-за проблем со спиной
143 минуты назад
Кристина Резцова: «Верю в лучшее и надеюсь, что нас допустят, и готовлюсь именно к этому»
2сегодня, 10:47
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
1сегодня, 06:05
«Мне постоянно говорили, что чуть-чуть надо похудеть, это очень сильно задевало. У меня была зависимость от сладкого». Старовойтова о проблемах с пищевым поведением
15вчера, 17:14
Биатлонистка Старовойтова о завершении карьеры в 23 года: «Просто осознала, что у меня одна жизнь. Все, что я смогла взять из спорта, уже взяла»
8вчера, 16:50
Фийон-Майе, Жаклен, Симон, Брезаз-Буше и Жанмонно вошли в состав сборной Франции на первый этап Кубка мира
5вчера, 16:25
Шашилов о финише Халили и Серохвостова через «камень, ножницы, бумагу»: «Пусть будет на их совести. Зрители пришли не на это смотреть»
20вчера, 16:11
Латыпов о нейтральном статусе: «Это уже будет решать федерация, думаю, спортсмены будут поддерживать ее решение»
5вчера, 11:16
Дегтярев о взносах в WADA: «Диалог идет, деньги есть. Все будет зависеть от позиции WADA к Российскому антидопинговому агентству»
718 ноября, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
618 ноября, 09:01
Доротея Вирер: «Надев гоночный биб впервые с февраля, я уже могу быть довольна. Я еще не в лучшей форме, но наконец-то могу побороться»
216 ноября, 20:05
Евгений Гараничев: «Всегда надо ждать новых лидеров, потому что без молодого поколения не может быть возможностей для нашей страны в дальнейшем конкурировать»
8 ноября, 19:37
Биатлонистки группы Шашилова пробегут лыжную 5-километровку на турнире «Югория. Первый снег»
15 ноября, 08:17
Майгуров о детском спорте: «Единственная проблема – привлечь в биатлон. Сегодня много хороших, комфортных спортивных объектов»
18 октября, 11:02
Тренеры получат денежные призы за успешное выступление биатлонистов на Кубке МЛКБ
19 октября, 21:28
Олимпийская чемпионка Дениз Херманн-Вик будет комментировать биатлон на немецком телевидении
420 сентября, 08:45
Мать Максима Кугаевского ушла из дома в лес и не вернулась
416 сентября, 18:12
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06