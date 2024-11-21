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Гребенкин дебютировал в НХЛ против «Вегаса»: один бросок и четыре силовых приема за 11:05 на льду

Никита Гребенкин провел дебютный матч в НХЛ.

«Торонто» обыграл «Вегас» (3:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

21-летний нападающий сыграл дебютный матч в лиге за канадский клуб.

Никита Гребенкин не отметился результативными действиями, нанес один бросок по воротам, заблокировал один бросок соперника и выполнил четыре силовых приема.

Хоккеист провел на льду 11 минут и 5 секунд (1:01 – в большинстве).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoНикита Гребенкин
logoТоронто
logoНХЛ
logoВегас
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