Гребенкин дебютировал в НХЛ против «Вегаса»: один бросок и четыре силовых приема за 11:05 на льду

Никита Гребенкин провел дебютный матч в НХЛ.

«Торонто » обыграл «Вегас » (3:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

21-летний нападающий сыграл дебютный матч в лиге за канадский клуб.

Никита Гребенкин не отметился результативными действиями, нанес один бросок по воротам, заблокировал один бросок соперника и выполнил четыре силовых приема.

Хоккеист провел на льду 11 минут и 5 секунд (1:01 – в большинстве).