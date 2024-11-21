Гребенкин дебютировал в НХЛ против «Вегаса»: один бросок и четыре силовых приема за 11:05 на льду
Никита Гребенкин провел дебютный матч в НХЛ.
«Торонто» обыграл «Вегас» (3:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
21-летний нападающий сыграл дебютный матч в лиге за канадский клуб.
Никита Гребенкин не отметился результативными действиями, нанес один бросок по воротам, заблокировал один бросок соперника и выполнил четыре силовых приема.
Хоккеист провел на льду 11 минут и 5 секунд (1:01 – в большинстве).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости