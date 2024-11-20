«Черчесов не Бог, ребенка не родить за 3 месяца. Когда в поле каждый суслик агроном, ничего хорошего. Спросить надо через год: наградить или на дереве повесить». Казахстанский депутат о сборной

Депутат из Казахстана осудил критику Станислава Черчесова за работу в сборной.

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана проиграла 5 из 6 матчей на групповом этапе Лиги наций и один раз сыграла вничью. Разница мячей в играх турнира – 0:15.

«Когда в поле каждый суслик агроном, ничего хорошего не будет. Я понимаю, что у общества есть запрос на то, что пришедший главный тренер с хорошим опытом, именем, за два месяца поставит нашу сборную, которая только подбирается к азам международного футбола… Объективно надо смотреть, мы никогда не были футбольной державой. Ожидать, что через, вдруг, два месяца наша сборная станет топом и будем громить, топить всех противников – это даже не наивность.

Черчесов, проработавший буквально несколько месяцев на посту главы футбола, которого назначают накануне старта в дивизионе В Лиги наций – это нереально. Невозможно родить ребенка за три месяца, как бы ни хотелось. И Черчесов не Бог.

Важно и ходить на матчи национальной сборной. А то мы ходим только тогда, когда приезжают серьезные команды, а посмотрите на реалии казахстанского чемпионата, где должны закладываться основы сборной. Там с болельщиками у нас не очень. А что такое? А мы на диване сидим, нам же нужно Черчесова поливать, дайте результатов, да еще и немедленно.

Если отбросить эмоции, то Черчесов еще толком не приступил к работе, его уже сносят. Из-за чего? Из-за того, что кто-то раздул инсинуацию по вопросу отношения Черчесова к государственному языку. Это ненормально. Тем более, если говорить о причине скандала. Там все началась совсем не так, как это описывают некоторые блогеры. А люди, не оценивая ситуацию критически, это все подхватили и наглую инсинуацию развернули в кампанию против Черчесова, в защиту государственного языка. Хотя ситуация там была иная.

Идет также инсинуация, что «Черчесов – лузер по определению», что наши дураки, функционеры взяли лузера по определению к себе в команду. Не могут быть правы болельщики, а вокруг одни дебилы. У Черчесова великолепный опыт.

Мы можем вспомнить его работу в сборной России, куда он пришел не за два месяца до чемпионата мира, где сборная России показала нереальный для себя результат. Он занимался этим больше года: селекция, тренировки, это требует полгода только на разгон. Здесь не нужно пороть горячку, а нужно четко и внятно объяснить людям. А у нас сначала включаются эмоции, потом мат, и только потом мозг.

Так вот, я предлагаю перейти к третьей стадии, внимательно все посмотреть и дать возможность в течение обусловленного срока Черчесову поработать. И через год с Черчесова спросить. Либо наградить, поставить памятник, либо на ближайшем дереве повесить», – заявил депутат Парламента Казахстана Павел Казанцев.