  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Черчесов не Бог, ребенка не родить за 3 месяца. Когда в поле каждый суслик агроном, ничего хорошего. Спросить надо через год: наградить или на дереве повесить». Казахстанский депутат о сборной
39

«Черчесов не Бог, ребенка не родить за 3 месяца. Когда в поле каждый суслик агроном, ничего хорошего. Спросить надо через год: наградить или на дереве повесить». Казахстанский депутат о сборной

Депутат из Казахстана осудил критику Станислава Черчесова за работу в сборной.

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана проиграла 5 из 6 матчей на групповом этапе Лиги наций и один раз сыграла вничью. Разница мячей в играх турнира – 0:15.

«Когда в поле каждый суслик агроном, ничего хорошего не будет. Я понимаю, что у общества есть запрос на то, что пришедший главный тренер с хорошим опытом, именем, за два месяца поставит нашу сборную, которая только подбирается к азам международного футбола… Объективно надо смотреть, мы никогда не были футбольной державой. Ожидать, что через, вдруг, два месяца наша сборная станет топом и будем громить, топить всех противников – это даже не наивность.

Черчесов, проработавший буквально несколько месяцев на посту главы футбола, которого назначают накануне старта в дивизионе В Лиги наций – это нереально. Невозможно родить ребенка за три месяца, как бы ни хотелось. И Черчесов не Бог.

Важно и ходить на матчи национальной сборной. А то мы ходим только тогда, когда приезжают серьезные команды, а посмотрите на реалии казахстанского чемпионата, где должны закладываться основы сборной. Там с болельщиками у нас не очень. А что такое? А мы на диване сидим, нам же нужно Черчесова поливать, дайте результатов, да еще и немедленно.

Если отбросить эмоции, то Черчесов еще толком не приступил к работе, его уже сносят. Из-за чего? Из-за того, что кто-то раздул инсинуацию по вопросу отношения Черчесова к государственному языку. Это ненормально. Тем более, если говорить о причине скандала. Там все началась совсем не так, как это описывают некоторые блогеры. А люди, не оценивая ситуацию критически, это все подхватили и наглую инсинуацию развернули в кампанию против Черчесова, в защиту государственного языка. Хотя ситуация там была иная.

Идет также инсинуация, что «Черчесов – лузер по определению», что наши дураки, функционеры взяли лузера по определению к себе в команду. Не могут быть правы болельщики, а вокруг одни дебилы. У Черчесова великолепный опыт.

Мы можем вспомнить его работу в сборной России, куда он пришел не за два месяца до чемпионата мира, где сборная России показала нереальный для себя результат. Он занимался этим больше года: селекция, тренировки, это требует полгода только на разгон. Здесь не нужно пороть горячку, а нужно четко и внятно объяснить людям. А у нас сначала включаются эмоции, потом мат, и только потом мозг.

Так вот, я предлагаю перейти к третьей стадии, внимательно все посмотреть и дать возможность в течение обусловленного срока Черчесову поработать. И через год с Черчесова спросить. Либо наградить, поставить памятник, либо на ближайшем дереве повесить», – заявил депутат Парламента Казахстана Павел Казанцев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sportnews
logoЛига наций УЕФА
болельщики
logoСтанислав Черчесов
logoСборная России по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoSports – Казахстан
Политика
Федерация футбола Казахстана
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гершкович о Черчесове в сборной Казахстана: «Он работает достаточно успешно, катастрофы я не вижу. Уровень игроков такой, что не позволяет воплощать в жизнь идеи тренеров»
15сегодня, 06:50
Черчесов о Казахстане: «Слегка удивился, почувствовав напряженную реакцию на мои шутки. Как будто я не уважаю местную культуру. Столкнулся с этим впервые в жизни»
22вчера, 20:21
Черчесов о Казахстане: «Перед моим приходом – 5 поражений, в том числе Люксембургу, Армении. Победой над Данией надо гордиться, но бывает, что сначала эмоции от успеха, а затем карета становится тыквой»
52вчера, 17:40
Черчесов про 0:15 у Казахстана в Лиге наций: «Результат неприятный, но нужно быть совсем наивным, чтобы рассчитывать, что в такой группе мы будем доминировать. Надо верить в то, что делаем»
18вчера, 16:13
Черчесов о Казахстане в Лиге наций: «0 очков – это эмоции, а цифры – объективный факт. С Норвегией было 200 передач и один удар, со Словенией – уже 7 ударов и 500 передач. Значит, движение есть?»
127вчера, 14:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Советник Лапорты о деле Негрейры: «Смешно, что кто-то думает, будто «Барсе» помогали судьи. Многие раздували эту тему, но никто не смог доказать»
817 минут назад
Дюков о сборной: «Не вели переговоров с клубами, приоритет – сборные. Будем стараться больше играть с теми, кто занимает высокое место в рейтинге ФИФА»
332 минуты назад
ЭСК поддержала решения Карасева в матче «Рубин» – «Краснодар». Арбитр отменил гол Олусегуна на 87-й и показал желтую Сперцяну за фол на Вуячиче
333 минуты назад
Ямаль почти наверняка не сыграет с «Сельтой» в субботу. Вингер «Барсы» еще испытывает дискомфорт в лодыжке, работая без повязки
1050 минут назад
Директор «Гавра» о Кузяеве и «Зените»: «Он не хочет туда переходить»
13сегодня, 19:17
Луческу о матче с Косово: «Нас держали на поле целый час, никто не принял во внимание их ложь и грязную раздевалку. Решение УЕФА политическое, чтобы никого не обидеть»
17сегодня, 19:13
Капитан Румынии Станчу о косоварах: «Их больше интересовала остановка матча – их единственный шанс выиграть. Мы спросили, почему продолжаем играть с Косово, если не признаем его»
13сегодня, 19:05
Бекхэм поднимал трофей ЛЧ в этой форме «МЮ»?
сегодня, 19:00Спецпроект
Косово оспорит в CAS техническое поражение от Румынии в Лиге наций: «Игроки правильно покинули поле в знак протеста против дискриминации. Мы задали новый стандарт защиты достоинства»
62сегодня, 18:50
Блогер MrBeast (331 млн подписчиков) станет гостем ютуб-канала Роналду
6сегодня, 18:37Игры
Ко всем новостям
Последние новости
Саа о Каземиро: «Он возвращается в лучшую форму. В системе тен Хага от него слишком много требовалось – при правильном балансе и расстановке он играет в другом измерении»
2 минуты назад
Захарян не сыграет за «Сосьедад» против «Хове»: «У Арсена перегрузка после тренировок, еще не до конца восстановился»
4 минуты назад
Роке о «Барсе»: «Когда я приехал, было мало возможностей и времени адаптироваться. Это полезный опыт – то, чему я там научился, помогает мне сегодня, я очень счастлив»
116 минут назад
Холанд с рейтингом 92 и Роналду с рейтингом 87 вошли в команду недели FC 25
27 минут назадИгры
Газизов о работе в «Спартаке»: «Представить не мог, что «телеграмная» война влияет на принятие некоторых решений – это нонсенс. Когда «въехал», уже было поздно»
8сегодня, 18:38
Маухуб признан лучшим игроком «Динамо» в октябре. У форварда 4+1 в 5 матчах
5сегодня, 18:26
Гендиректор «Баварии» о Кейне: «Его трансфер стал важным заявлением, что мы все еще можем конкурировать с топ-клубами АПЛ за лучших игроков в мире. Он полностью оправдал надежды»
6сегодня, 18:15
Сарагоса о Касадо: «Он просто зверь. У меня даже нет слов, чтобы описать его игру, это что-то неистовое»
5сегодня, 18:01
Нигматуллин подал в суд на экс-супругу за мошенничество. Она обвиняется в присвоении совместных квартир общей стоимостью 200 млн рублей: «В дальнейшем продолжат работать компетентные органы»
7сегодня, 17:59
Евсеев вернулся к работе после нападения: «Глаза получше, это ведь не ноги, поэтому работаю. Ношу очки, чтобы не напрягать глаза – ожог слизистой дает о себе знать»
1сегодня, 17:43