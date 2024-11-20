«Вашингтон» поместил Овечкина в список травмированных и вызвал Мирошниченко из АХЛ

«Вашингтон» поместил Александра Овечкина в список травмированных.

Капитан «Вашингтона » выбыл как минимум на неделю из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).

«Кэпиталс» также сообщили, что вызвали Ивана Мирошниченко из АХЛ . 20-летний нападающий набрал 14 (7+7) очков в 16 играх за «Херши » в нынешнем сезоне.