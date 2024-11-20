«За каждое прикосновение пальцем к Месси судьи ставили фолы. Нас толкали, но нарушения не фиксировались». Форвард Перу Герреро о матче с Аргентиной

Нападающий сборной Перу пожаловался на судейство в матче с Аргентиной.

Перуанцы потерпели поражение со счетом 0:1 в 12-м туре квалификации ЧМ-2026.

«Я не знаю, каков ваш анализ этого матча, но в плане физики, я думаю, мы были на равных.

Что касается судьи, то немного сложно играть в таких условиях. Нас толкали, но судьи не зафиксировали ни одного фола, но каждый раз, когда мы касались Месси пальцем, ставились фолы. Никто об этом не говорит, потому что это Месси », – сказал Паоло Герреро .