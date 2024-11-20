«За каждое прикосновение пальцем к Месси судьи ставили фолы. Нас толкали, но нарушения не фиксировались». Форвард Перу Герреро о матче с Аргентиной
Нападающий сборной Перу пожаловался на судейство в матче с Аргентиной.
Перуанцы потерпели поражение со счетом 0:1 в 12-м туре квалификации ЧМ-2026.
«Я не знаю, каков ваш анализ этого матча, но в плане физики, я думаю, мы были на равных.
Что касается судьи, то немного сложно играть в таких условиях. Нас толкали, но судьи не зафиксировали ни одного фола, но каждый раз, когда мы касались Месси пальцем, ставились фолы. Никто об этом не говорит, потому что это Месси», – сказал Паоло Герреро.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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