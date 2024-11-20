ЭСК РФС признала ошибкой неназначение пенальти в ворота «Зенита» за руку Кассьерры в матче с «Ахматом»
10 ноября «Зенит» обыграл «Ахмат» в Грозном в матче 15-го тура Мир РПЛ (2:1).
В одном из эпизодов 1-го тайма мяч попал в руку форварду сине-бело-голубых Матео Кассьерре после подачи «Ахмата» в штрафную гостей. Арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение в этом эпизоде.
«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 34-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с правой рукой игрока «Зенита» Матео Кассьерры в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука игрока обороны была отставлена от тела, неестественно увеличивая его площадь
По этой причине комиссия единогласно считает, что ВАР должен был вмешаться и пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», – говорится в заявлении ЭСК РФС.
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