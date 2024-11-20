Россия может сыграть со сборной бразильской лиги, Нигерией, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаром. Матч с Парагваем возможен только в 2026-м (Иван Карпов)

Появились инсайды о возможных соперниках сборной России в следующих матчах.

По информации инсайдера Ивана Карпова, российская команда может сыграть со сборной бразильской Серии А.

С клубами из южноамериканской лиги ведет переговоры местный промоутер. Такая встреча могла бы стать просмотром игроков из Серии А для российских клубов.

Среди других возможных соперников сборной России – Нигерия , Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар.

Матч с Парагваем , отмененный из-за теракта в Крокусе, может состояться только в 2026 году, поскольку у латиноамериканской команды очень плотное расписание.