Игроки сборной России получат по 220 000 рублей за матчи с Сирией и Брунеем («Мутко против»)
Игроки сборной России получат более 200 тысяч рублей за матчи в ноябре.
На прошедшем сборе команда Валерия Карпина одержала победы в товарищеских матчах с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», игроки, приехавшие на ноябрьские сборы, получат по 220 тысяч рублей.
Отмечается, что до перевода расчетов в рубли футболистам за приезд на сбор национальной команды полагались выплаты в размере 3 тысяч евро.
Генсек РФС: «Игроки получают символическую сумму за вызов в сборную – сильно меньше 5 тысяч долларов. Она несопоставима с их зарплатами»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
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