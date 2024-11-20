Игроки сборной России получат по 220 000 рублей за матчи с Сирией и Брунеем («Мутко против»)

Игроки сборной России получат более 200 тысяч рублей за матчи в ноябре.

На прошедшем сборе команда Валерия Карпина одержала победы в товарищеских матчах с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», игроки, приехавшие на ноябрьские сборы, получат по 220 тысяч рублей.

Отмечается, что до перевода расчетов в рубли футболистам за приезд на сбор национальной команды полагались выплаты в размере 3 тысяч евро.

Генсек РФС: «Игроки получают символическую сумму за вызов в сборную – сильно меньше 5 тысяч долларов. Она несопоставима с их зарплатами»