Уругвайская ассоциация футбола: «С Россией есть договоренности организовать матч в РФ в ноябре 2025 года. Документы пока не подписаны»

В Уругвае заявили о договоренности с Россией о товарищеском матче.

«Переговоры с РФС продолжаются. Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года.

Однако никакие документы и соглашения не подписаны», – сказал президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо.