Уругвайская ассоциация футбола: «С Россией есть договоренности организовать матч в РФ в ноябре 2025 года. Документы пока не подписаны»
В Уругвае заявили о договоренности с Россией о товарищеском матче.
«Переговоры с РФС продолжаются. Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года.
Однако никакие документы и соглашения не подписаны», – сказал президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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