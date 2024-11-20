«Месси на 4 головы опережает Роналду». Советник президента «Барселоны» о Лионеле

Советник президента «Барселоны» сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я считаю лучшим из них Месси.

Он на четыре головы опережает Криштиану », – сказал Энрик Масип.

«У нас лига Ямаля, а не Мбаппе. То, что делает Килиан, может и Винисиус, но так же, как Ламин, делал только Месси». Советник президента «Барселоны» о вингере