«Месси на 4 головы опережает Роналду». Советник президента «Барселоны» о Лионеле
Советник президента «Барселоны» сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Я считаю лучшим из них Месси.
Он на четыре головы опережает Криштиану», – сказал Энрик Масип.
«У нас лига Ямаля, а не Мбаппе. То, что делает Килиан, может и Винисиус, но так же, как Ламин, делал только Месси». Советник президента «Барселоны» о вингере
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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