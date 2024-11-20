Олимпийский чемпион Никита Нагорный сложил полномочия начальника Главного штаба Юнармии
Об этом он сообщил в соцсети.
«Дорогие друзья! Сегодня я сложил полномочия начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ». Могу честно сказать, что это было самое сложное решение в моей жизни, которое далось с большим трудом. Вы знаете, что всю жизнь посвятил спортивной гимнастике и недавно стал вице-президентом Федерации гимнастики России. Это большая ответственность, которая требует полного погружения и отдачи.
Мне выпала честь возглавлять «ЮНАРМИЮ» с декабря 2020 года. За это время количество участников движения выросло на миллион ― с 744 тысяч до 1,748 миллиона человек, была налажена системная, эффективная работа в регионах, открыто 366 Домов «ЮНАРМИИ», проведены тысячи военно-патриотических и спортивных мероприятий и многое другое.
С теплотой в душе вспоминаю, как много событий мы пережили вместе с командой, коллегами и руководителями в регионах. Как много ребят выросли на наших глазах и стали профессионалами своего дела. Спасибо всем за доверие!» – написал Нагорный.
Никита Нагорный – олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в команде на Играх в Токио-2020, трехкратный чемпион мира.
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